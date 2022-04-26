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США допустили включение Украины в состав НАТО в будущем

Шеф Пентагона Остин допустил включение Украины в состав НАТО в будущем

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Шеф Пентагона Ллойд Остин допустил, что в будущем Украина может попытаться войти в состав НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Остина, НАТО не откажется от политики «открытых дверей». «Я думаю, что НАТО будет всегда придерживаться принципов "открытых дверей"... Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет пытаться вновь подать заявку на членство в НАТО», — заявил глава Пентагона.

При этом он призвал оставить дальнейшие рассуждения о включении Украины в НАТО и назвал их «не очень продуктивными спекуляциями». Остин также призвал президента России Владимира Путина урегулировать конфликт с Киевом с помощью переговоров.

В том же выступлении Остин назвал разговоры о возможности начала ядерной войны контрпродуктивными и отнес их к опасной риторике. Остин добавил, что Вашингтон готов делать все возможное, чтобы не допустить ядерной войны. По его словам, на этом также сосредоточено все международное сообщество.

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Николай Чигасов
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