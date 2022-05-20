Украинский посол оценил возможность Украины вступить в НАТО

Посол Украины Мельник заявил, что страна может стать членом НАТО после окончания СВО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник оценил возможность своей страны вступить в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал Североатлантический альянс «единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире» и предположил, что Украина может стать членом НАТО сразу после окончания российской специальной военной операции (СВО).

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил НАТО в недостаточной помощи Киеву. Он заявил, что альянс как организация не сделал ничего, чтобы помочь украинской стороне в сложившейся ситуации.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на июньский саммит альянса в Мадриде, где будет утверждаться новое качество военного присутствия блока на восточном фланге.