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В Госдуме рассказали о претензиях Польши на украинские территории

Депутат Госдумы Белик заявил, что Польша старается получить больше влияния на Украине

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Польша методично протягивает руки к территориям Украины, таким образом стараясь получить как можно больше влияния. Об этом рассказал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, Польша не является случайным игроком в нынешних обстоятельствах, так как у нее есть территориальные претензии. «На фоне ситуации с Украиной эта страна стремится удовлетворить свои имперские амбиции, которые не дают ей покоя при воспоминании о власти Речи Посполитой, а также решить свои вопросы», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что Украина рискует утратить свой суверенитет, ведь ее власти «разучились мыслить самостоятельно», тем самым способствуя процессу воссоединения исторических польских земель.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, похоже, согласен передать суверенитет страны Польше. Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями, уточнили в СВР.

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Сергей Истомин
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