СВР заявила о согласии президента Зеленского передать суверенитет Украины Польше

Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, согласен передать суверенитет страны Польше. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

Директор Сергей Нарышкин уточнил, что соответствующая информация поступает в ведомство.

«Грезы польских властей о возвращении "Восточных кресов" (территории нынешней западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Польши — прим. "Ленты.ру") воплощаются в конкретные действия», — говорится в сообщении.

В службе добавили, что Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями.

28 апреля Нарышкин также сообщил, что Польша совместно с США прорабатывает план по взятию под военно-политический контроль «своих исторических территорий» — Варшава намерена ввести войска в западные регионы Украины под предлогом «защиты от российской агрессии».

В СВР полагают, что польские власти могут разместить своих военных на направлениях, где минимальна вероятность столкновения с Вооруженными силами России, а затем — ввести на подконтрольные территории миротворцев и получить их под свой контроль, что в дальнейшем приведет к расколу Украины.