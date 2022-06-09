СВР заявила о согласии Зеленского передать Польше суверенитет Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, согласен передать суверенитет страны Польше. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.
Директор Сергей Нарышкин уточнил, что соответствующая информация поступает в ведомство.
«Грезы польских властей о возвращении "Восточных кресов" (территории нынешней западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Польши — прим. "Ленты.ру") воплощаются в конкретные действия», — говорится в сообщении.
В службе добавили, что Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями.
28 апреля Нарышкин также сообщил, что Польша совместно с США прорабатывает план по взятию под военно-политический контроль «своих исторических территорий» — Варшава намерена ввести войска в западные регионы Украины под предлогом «защиты от российской агрессии».
В СВР полагают, что польские власти могут разместить своих военных на направлениях, где минимальна вероятность столкновения с Вооруженными силами России, а затем — ввести на подконтрольные территории миротворцев и получить их под свой контроль, что в дальнейшем приведет к расколу Украины.