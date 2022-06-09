Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве заявили о планах Фридмана получить украинское гражданство

В Киеве заявили о планах российского бизнесмена Фридмана получить украинское гражданство
Михаил Фридман

Михаил Фридман . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский бизнесмен, cооснователь LetterOne Михаил Фридман, родившийся во Львове, в настоящее время консультируется с украинскими властями о возможности получить гражданство страны. О планах предпринимателя сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в беседе с украинским Forbes, пишет РБК.

Отмечается, что Фридман также хотел бы перерегистрировать на Украине основные активы. «Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — уточнил Новиков.

По его словам, перерегистрация бизнеса выгодна Украине, так как государство сможет получить дополнительные налоги.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке на сумму 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов). По ее словам, Фридман и «контролируемые им бизнесмены» использовали банк и кипрские компании для того, чтобы уберечь средства от возможных санкций и других принудительных мер, «однако были пойманы за руку».

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС
В Киеве заявили о планах Фридмана получить украинское гражданство
Британии предрекли глобальный дефицит продуктов из-за антироссийских санкций
Ваноли покинул «Спартак»
Психологи объяснили причину чувства зависти у россиян
Путин поручил повысить туристический кешбэк
Музей Транспорта Москвы напомнил об опередивших время концепт-карах в СССР
Представитель Adidas ответил на вопрос о возобновлении деятельности в России
В Минобороны заявили о планах ВСУ обстрелять Змиевскую ТЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.