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Генпрокуратура Украины арестовала активы Фридмана на 420 миллионов долларов

Генпрокурор Украины сообщила об аресте активов Фридмана в украинском Альфа-банке

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) об аресте активов российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке на сумму 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов).

«Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке», — уточнила она.

По словам Венедиктовой, Фридман и «контролируемые им бизнесмены» использовали банк и кипрские компании для того, чтобы привлечь средства от возможных санкций и других принудительных мер, «однако были пойманы за руку».

В апреле по запросу украинской Генпрокуратуры был наложен арест на активы находящихся на Кипре компаний Фридмана, общая сумма которых составляет около 15,5 миллиона долларов. Сообщалось, что предприниматель вместе с другими бизнесменами легализовали активы подконтрольных им кипрских компаний через упомянутый банк, после чего часть из них была выведена, а на вторую наложили арест.

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Варвара Кошечкина
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