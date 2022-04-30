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На Украине арестовали активы российского миллиардера

На Украине арестовали активы российского миллиардера Михаила Фридмана
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Reuters

В Офисе генерального прокурора Украины рассказали об аресте судом активов компаний российского миллиардера Михаила Фридмана, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские новости».

По запросу прокуратуры был наложен арест на активы находящихся на Кипре компаний, общая сумма которых составляет около 15,5 миллиона долларов (более 1,1 миллиарда рублей). Средства были размещены на счетах украинского банка, находящегося в десятке крупнейших финансовых учреждений страны.

Согласно данным следствия, предприниматель вместе с другими бизнесменами легализовали активы подконтрольных им кипрских компаний через упомянутый банк, после чего часть из них была выведена, а на вторую наложили арест.

Ранее Фридмана заметили в дорогом итальянском ресторане в центре Лондона. Российский предприниматель, который ранее попал под санкции и пожаловался на нехватку денег на походы в рестораны, пообедал в заведении в престижном районе Мейфэр.

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Марина Совина
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