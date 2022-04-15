Миллиардера из России заметили в элитном ресторане после жалоб на нехватку денег

Daily Mail: Фридман поужинал в элитном ресторане Лондона после жалоб на нехватку денег

Российского миллиардера Михаила Фридмана заметили в дорогом итальянском ресторане в центре Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

Российский предприниматель, который ранее попал под санкции и пожаловался на нехватку денег на походы в рестораны, пообедал в заведении в престижном районе Мейфэр. Как отмечает издание, Фридмана заметили в одном из лучших итальянских ресторанов C London, где стоимость ужина на двоих с вином может исчисляться сотнями фунтов стерлингов. Частыми посетителями этого заведения являются Дэвид и Виктория Бекхэм и бывший гендиректор «Формулы-1» Берни Экклстоун.

Один из посетителей ресторана, директор одной из британских компаний, рассказал Daily Mail, что российский бизнесмен был со спутницей с Украины, которой на вид было около 30 лет. «Я предполагаю, что дама, с которой он был, возможно, платила [за обед в ресторане], потому что он живет на 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц в условиях санкций и говорит, что не может позволить себе ходить в дорогие рестораны», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что ранее Фридман, состояние которого в 2021 году оценивалось в 10,8 миллиарда фунтов стерлингов, занимал 11-ю строчку в списке самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Михаила Фридмана и его делового партнера Петра Авена. На аналогичный шаг пошла Великобритания, поэтому его последняя работающая на территории страны банковская карта была заморожена, заявил Фридман.

В интервью испанской газете El País Фридман рассказал о финансовых трудностях и пожаловался на нехватку денег на походы в рестораны. «Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — заявил он. Также предприниматель отметил, что не знает, сможет ли содержать приобретенный дом и продолжит ли жить в Лондоне.

В другом интервью агентству Bloomberg он признался, что ему приходится обращаться к властям Великобритании для того, чтобы потратить деньги, однако любой такой запрос удовлетворяется в том случае, если будет признан «разумным». Миллиардер предположил, что ему придется жить примерно на 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.