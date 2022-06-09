Борис Гребенщиков опроверг слухи о пожертвовании Украине 12 миллионов евро

Музыкант Гребенщиков опроверг слухи о пожертвовании беженцам с Украины 12 миллионов евро

Российский музыкант Борис Гребенщиков опроверг слухи о том, что он пожертвовал беженцам с Украины 12 миллионов евро. Его слова передает РБК.

Гребенщиков признался, что у него никогда не было такой суммы денег.

«Верить современным русским СМИ опасно. У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог», — заявил рокер.

Ранее в интервью израильскому «Девятому каналу» Гребенщиков рассказал, что выступал на благотворительном фестивале Sound of Peace в Берлине вместе с другими артистами. По итогам мероприятия удалось «худо-бедно собрать 12 миллионов евро», которые пошли «на помощь Украине». После этого в прессе появились сообщения о том, что музыкант пожертвовал эти деньги лично от себя.

Ранее кинорежиссер Сарик Андреасян раскритиковал Бориса Гребенщикова и назвал его «сволочью».