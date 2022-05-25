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Сарик Андреасян раскритиковал Бориса Гребенщикова и назвал его «сволочью»

Сарик Андреасян раскритиковал высказывания Бориса Гребенщикова
Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

37-летний российско-армянский кинорежиссер Сарик Андреасян раскритиковал высказывания 68-летнего российского поэта и музыканта Бориса Гребенщикова против России и назвал его «сволочью». Его слова приводит StarHit.

Недавно Борис Гребенщиков в очередной раз выступил с критикой в сторону специальной военной операции на Украине, а также сообщил, что перевел 12 миллионов евро в благотворительный фонд, помогающий этой стране.

Против действий музыканта выступили многие российские артисты, а также деятели культуры. Режиссер Сарик Андреасян признался, что возмущен высказываниями Гребенщикова в сторону государства, в котором на протяжении долгого времени артист зарабатывал деньги.

Кинодеятель высказал надежду, что по возвращении музыканта на Родину россияне его не примут.

«Удивительно, какое огромное количество сволочей питается от России и действует против нее! Стыдно за этих людей. Даже если государство их однажды простит, а это произойдет, и все эти люди точно будут в шоу-бизнесе и на менеджерских стульях, то, надеюсь, что этих сволочей не простит народ!» — отреагировал Андреасян.

В марте этого года в Госдуме предложили лишать госнаград не поддерживающих спецоперацию артистов, в том числе, Бориса Гребенщикова, удостоенного «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посчитал предателями уехавших из России артистов.

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Анастасия Астахова
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