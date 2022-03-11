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В Госдуме предложили лишать госнаград не поддерживающих спецоперацию артистов

В Госдуме призвали наказывать артистов, критикующих спецоперацию России на Украине

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуме предложили лишать госнаград артистов, не поддерживающих военную спецоперацию России на Украине. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Депутат Екатерина Стенякина утверждает, что соответствующие обращения и просьбы наказать артистов, критикующих действия России, звучали на встречах с гражданами. В связи с этим она обратилась к главе комиссии по госнаградам при президенте России Дмитрию Миронову.

«В ситуации санкционного и информационного давления на нашу страну такое "раскачивание лодки" как минимум недопустимо. И люди, о которых идет речь, позволили себе высказывания, не соответствующие высокому статусу наград, полученных ими ранее», — считает Стенякина.

Она напомнила, что юморист Максим Галкин награжден Медалью «За веру и добро», Орденом Дружбы, Орденом Почета Кузбасса, а музыкант Борис Гребенщиков удостоен «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил уволиться деятелям культуры, которые не поддерживают военную спецоперацию России на Украине. Он подчеркнул, что такие лица, как правило, занимают должности в бюджетных организациях, и призвал их отказаться от получаемых грантов.

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Евгений Шульгин
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