Кадыров порассуждал о борьбе с сатанизмом на китайском языке

Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке порассуждал о мировой борьбе с сатанизмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал об идущей в мире борьбе с сатанизмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале на трех языках — английском, китайском и русском.

«В мире идет борьба людей традиций, религии и семейных ценностей против последователей сатанизма и вседозволенности», — указал политик. Он отметил факт, что многие страны и народы во всем массово поддерживают позицию Российской Федерации в данном противостоянии.

Ранее Кадыров объяснил страх Европы затрагивать тему Великой Отечественной войны. По его мнению, это связано с тем, потому что «в 1941 году на СССР напала не только Германия», но и «вся остальная Европа, за исключением сербов и греков».