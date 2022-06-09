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Кадыров порассуждал о борьбе с сатанизмом на китайском языке

Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке порассуждал о мировой борьбе с сатанизмом

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал об идущей в мире борьбе с сатанизмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале на трех языках — английском, китайском и русском.

«В мире идет борьба людей традиций, религии и семейных ценностей против последователей сатанизма и вседозволенности», — указал политик. Он отметил факт, что многие страны и народы во всем массово поддерживают позицию Российской Федерации в данном противостоянии.

Ранее Кадыров объяснил страх Европы затрагивать тему Великой Отечественной войны. По его мнению, это связано с тем, потому что «в 1941 году на СССР напала не только Германия», но и «вся остальная Европа, за исключением сербов и греков».

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Марина Совина
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