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Кадыров объяснил страх Европы затрагивать тему Великой Отечественной войны

Кадыров объяснил, почему в Европе боятся затрагивать тему Великой Отечественной войны
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил страх Европы затрагивать тему Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем Telegram.

По мнению Кадырова, тему ВОВ боятся затрагивать, потому что «в 1941 году на СССР напала не только Германия», но и «вся остальная Европа, за исключением сербов и греков». «На СССР шли испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии», — заявил он. Глава Чечни утверждает, что в момент нападения в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат «стран-союзников фашистской Германии», которые на сегодняшний день входят в НАТО.

Кадыров добавил, что на конец Второй Мировой войны в плену у советской армии, помимо немцев, побывали до 1,5 миллиона европейцев. По его словам, именно поэтому в России 9 мая празднуют День победы, а в Европе 8 мая — День примирения и траура. «Скорбят о своей непобеде в непроходящей злобе на нас! Разные у нас праздники и поводы. И никогда мы не будем друзьями, не обольщайтесь и не наступайте еще и еще раз на те же грабли», — заключил глава Чечни.

В мае Рамзан Кадыров обратился к польскому руководству и потребовал извинений за инцидент с российским послом, который произошел 9 мая. Тогда неизвестные облили посла России в Польше Сергея Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.

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Марина Совина
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