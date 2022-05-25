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Кадыров потребовал у Польши извинений

Глава Чечни Кадыров потребовал от польского руководства извинений за инцидент с послом РФ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к польскому руководству и потребовал извинений за инцидент с российским послом, который произошел 9 мая. Обращение Кадыров опубликовал в своем Telegram-аккаунте.

Глава российского региона пригрозил, что Россия не собирается оставлять без внимания нападение на своего посла. «Вы очень нехорошие игры начали с нашим государством», — заявил Кадыров. Он также посоветовал Варшаве забрать оружие и наемников с украинской территории.

«Мне интересна Польша. Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем, на что вы способны», — пригрозил глава Чечни.

Инцидент, который упоминает Кадыров, произошел на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая. Неизвестные облили посла России в Польше Сергея Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. Посол не получил извинений от властей Польши после нападения, публично было озвучено лишь единичное выражение «сожаления» — от главы МИД Польши Збигнева Рау.

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Варвара Кошечкина
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