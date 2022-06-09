МЧС: четверо альпинистов запросили помощь спасателей на Эльбрусе из-за ухудшения погоды

Четверо альпинистов из Москвы запросили помощь спасателей на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, путешественники находятся на высоте 5,3 тысячи метров. Группа состоит из четырех туристов, которые заранее зарегистрировали свой маршрут. На место выдвинулись 11 спасателей и три единицы техники.

Ранее в мае 51-летний альпинист из Германии погиб при восхождении на Эльбрус. Путешественник сорвался в районе седловины на высоте 5,3 тысячи метров. Поиском мужчины занимались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели «Центроспаса» МЧС России и центра «Лидер».