Иностранный альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

В ГУ МЧС России по КБР сообщили, что сорвавшийся на Эльбрусе альпинист из Германии погиб

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии погиб 51-летний альпинист из Германии. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС России по республике.

Уточняется, что иностранец, совершавший одиночное восхождение, не зарегистрировал свой маршрут в МЧС. В 11:00 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров в районе седловины сорвался турист.

К поиску альпиниста были привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели «Центроспаса» МЧС России и центра «Лидер». «Спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, сейчас его тело спускают. Он 1971 года рождения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

8 мая сообщалось, что в Непале при восхождении на Эверест погиб 55-летний российский альпинист Павел Кострикин. В посольстве России в Непале уточнили, что незадолго до смерти турист жаловался, что плохо себя чувствует. Мужчину не смогли вовремя доставить на вертолете из лагеря, находящегося на высоте 6,1 тысячи метра, из-за плохой погоды.