ЕС пригрозил Венгрии судом за отказ снижать цены на топливо для иностранцев

Европейский союз пригрозил Венгрии судом за отказ снизить цены на топливо для иностранцев

Европейский союз (ЕС) пригрозил Венгрии начать судебное разбирательство в случае отказа снизить цены на топливо для автомобилей с иностранными номерами. Об этом сообщает Hungary Today.

Автомобили с регистрационными знаками других стран ЕС должны платить за топливо на 50-60 процентов больше, чем автомобили с венгерскими номерными знаками. Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, назвал подобное ценообразование дискриминацией.

Бретон также заявил, что такие меры не соответствуют законодательству ЕС, после чего добавил, что Европейская комиссия имеет право начать срочное разбирательство о нарушении, которое в конечном итоге может привести к судебному иску против Венгрии и возможным штрафам.

В мае правительство Венгрии запретило иностранцам заправляться бензином по сниженным ценам на автозаправочных станциях. Решение повысить цены было принято из-за развития «бензинового туризма», поскольку в Венгрии самое доступное топливо в Европе.