Европейская страна запретила иностранцам заправляться на АЗС по сниженным ценам

Hirado: на заправках Венгрии введут ограничения на бензин для иностранцев с 27 мая

Венгрия запретила иностранцам заправляться бензином по сниженным ценам на автозаправочных станциях. С 27 мая это смогут сделать только машины с регистрационным знаком этой европейской страны, заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. Его слова приводит портал hirado.hu.

«С пятницы только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС», — подчеркнул чиновник. Для автовладельцев из-за рубежа стоимость будет рыночной.

Гуйяш пояснил, что решение принято из-за развития «бензинового туризма», который ставит под угрозу безопасность поставок и является злоупотреблением замороженной цены на бензин.

По словам главы канцелярии, в Венгрии самое доступное топливо в Европе, стоимость литра составляет около 480 форинтов (1,23 евро), в то время как в других странах — 700-800 форинтов (1,79-2,3 евро).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения на территории страны на фоне ситуации на Украине. По его словам, конфликт и санкции Европейского союза против России привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Орбан отметил, что мир находится на грани экономического кризиса. Он также заявил, что конфликт на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрии.

