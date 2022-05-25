Премьер Венгрии объявил о введении режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине

Премьер Венгрии Орбан объявил о введении режима ЧП в стране на фоне ситуации на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения на территории страны на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, конфликт и санкции Европейского союза (ЕС) против России привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Орбан отметил, что мир находится на грани экономического кризиса. Он также заявил, что конфликт на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрии.

Премьер подчеркнул, что правительство страны реализует свое право в соответствии с конституцией объявить чрезвычайное положение с 25 мая. Данное решение позволит властям страны немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами, добавил он.

Последствия необдуманных санкций

Власти Венгрии неоднократно выражали серьезную озабоченность последствиями конфликта на Украине и введенных против России ограничительных мер. До этого Орбан заявлял, что его страна выступает против необдуманных санкций в отношении России.

Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе, это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе

Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Обращаясь к президенту Сербии Александру Вучичу, премьер-министр Венгрии уточнил, что стране тяжело, потому что она является членом Евросоюза. «Тяжело быть умным в такой тяжелой ситуации», — добавил Орбан, отметив, что голод вызовет волну миграции. В этом году, по его словам, героями будут работники сельского хозяйства, от которых будет зависеть продовольствие.

Власти Венгрии поддержали предыдущие пять пакетов санкций Евросоюза в отношении России, однако категорически выступают против шестого пакета из-за включенного в него эмбарго на поставки российской нефти.

24 мая сообщалось, что премьер-министр Венгрии отказался обсуждать введение европейского запрета на покупки российской нефти на саммите Евросоюза на следующей неделе. Орбан заявил, что его страна не может поддержать новые санкции без подробного обсуждения доступного для Будапешта европейского финансирования: средства нужны для того, чтобы у страны была возможность справиться с последствиями эмбарго.

На прошлой неделе Европейская комиссия представила план на сумму в 210 миллиардов евро, который предлагает пути отказа от российского топлива, однако Орбана он не устраивает — в документе не упоминается финансовая помощь европейским государствам, зависящим от импорта нефти из России.

«Нет никаких указаний на форму и сроки финансирования срочных вложений, необходимых для замены российской нефти», — указал Орбан. По его словам, деньги Венгрии нужны для того, чтобы адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы под использование нероссийского сырья и построить альтернативные трубопроводы для обеспечения новых поставок.

Режим ЧП в Европе

После начала спецоперации России на Украине, помимо Венгрии, режим ЧП объявили Литва и Молдавия. 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписывает декрет о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за ситуации на Украине.

В Молдавии о намерении ввести режим ЧП также впервые заявили 24 февраля. Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что на заседании Высшего совета безопасности Молдавии было решено попросить парламент объявить чрезвычайное положение в стране.

Позже спикер парламента Игорь Гросу объявил о том, что законодательный орган Молдавии принял решение продлить действие режима ЧП в стране на два месяца. Соответствующую инициативу внесло правительство страны. «Проект решения о продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов», — сказал Гросу.

Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила депутатам, что необходимо оперативно реагировать на события, которые могут угрожать безопасности и энергетической стабильности Молдавии. Власти также не исключают, что в страну могут прибыть новые беженцы с территории Украины.

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