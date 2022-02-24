Литва объявила режим ЧП из-за ситуации на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписывает декрет о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, парламент утвердит это решение на внеочередной сессии, которая, по словам председателя сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, будет созвана «немедленно».

Ранее о готовности объявить режим ЧП из-за событий на Украине заявила президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, международное сообщество осуждает действия России против Украины.

24 февраля Верховная Рада Украины одобрила введение военного положения на территории страны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

