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Литва объявила режим ЧП из-за ситуации на Украине

Президент Литвы Науседа заявил, что вводит в стране режим ЧП из-за событий на Украине
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписывает декрет о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, парламент утвердит это решение на внеочередной сессии, которая, по словам председателя сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, будет созвана «немедленно».

Ранее о готовности объявить режим ЧП из-за событий на Украине заявила президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, международное сообщество осуждает действия России против Украины.

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До этого президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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Алиса Реброва
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