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Молдавия на два месяца продлила действие режима ЧП

Парламент Молдавии на 60 дней продлил режим чрезвычайного положения в стране

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Парламент Молдавии на два месяца продлил действие режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу, передает РИА Новости.

Соответствующую инициативу внесло правительство страны. «Проект решения о продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов», — сказал Гросу.

Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила депутатам, что необходимо оперативно реагировать на события, которые могут угрожать безопасности и энергетической стабильности Молдавии. Власти также не исключают, что в страну могут прибыть новые беженцы с территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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Алевтина Запольская
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