Молдавия введет режим ЧП из-за ситуации на Украине

Президент Молдавии Майя Санду заявила о планах ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации на Украине. Ее цитирует РИА Новости.

Как заявила глава государства, на заседании Высшего совета безопасности Молдавии было решено, что правительство попросит парламент объявить режим ЧП.

По ее словам, международное сообщество осуждает действия России против Украины.

Ранее Верховная рада Украины одобрила введение военного положения на всей территории страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, она стала ответом на просьбы о помощи со стороны властей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».