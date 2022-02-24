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Молдавия введет режим ЧП из-за ситуации на Украине

Президент Молдавии Майя Санду заявила о планах объявить режим ЧП из-за ситуации на Украине

Фото: Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о планах ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации на Украине. Ее цитирует РИА Новости.

Как заявила глава государства, на заседании Высшего совета безопасности Молдавии было решено, что правительство попросит парламент объявить режим ЧП.

По ее словам, международное сообщество осуждает действия России против Украины.

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Алиса Реброва
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