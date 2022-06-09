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iPhone неделю пролежал под водой и продолжил работать

UPI: потерянный мобильный телефон неделю пролежал в воде и продолжил работать

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Потерянный жительницей США на острове Хорн на Миссисипи мобильный телефон неделю пролежал на дне реки и продолжил работать. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Эрин Скеггс из города Галфпорт, штат Миссисипи, рассказала, что уронила телефон в воду во время поездки на День поминовения на острове Хорн. «Я решила, что его уже не восстановишь», — пояснила женщина. На следующий день она купила новый телефон.

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Спустя неделю Коди Лоу из города Билокси был на острове и нашел телефон. Лоу поставил устройство на подзарядку и был удивлен, когда оказалось, что аппарат работает. Мужчина опубликовал в соцсети фотографию заблокированного экрана телефона, на котором была установлена фотография Скеггс и ее мужа. Многие пользователи поделились фотографией, прежде чем она привлекла внимание Скеггс.

Женщина подчеркнула, что особенно благодарна за возвращение телефона, так как в нем содержалось множество фотографий, которые она боялась потерять. «Спасибо вам, Коди Лоу! Спасибо всем, кто сообщил мне о находке! И спасибо Apple за то, что делают водонепроницаемые телефоны», — отметила Скеггс.

Ранее сообщалось, что мобильный телефон с фотографиями покойного брата жительницы американского штата Южная Каролина год пролежал на дне озера и продолжил работать. Мужчина нашел ее телефон в водопадах, когда нырял вместе с братом.

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Алиса Дмитриева
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