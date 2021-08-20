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Телефон с фотографиями покойного год пролежал на дне реки и продолжил работать

Жительница США спустя год вернула упавший в реку телефон с фотографиями умершего брата
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Фото: Pixabay

Мобильный телефон с фотографиями покойного брата жительницы американского штата Южная Каролина год пролежал на дне озера и продолжил работать. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В июле 2020 года Джордан Мизлаискис и ее муж Скотт Кджельсон ездили в Канаду, где отмечали день рождения ее брата Джесса. Во время поездки на водопад Чиппева женщина уронила в реку телефон.

«Мы весело провели тот день, рыбачили. Все было хорошо. Я положила свой телефон на камни и, конечно, он соскользнул вниз. На наших глазах он упал в воду. В этом месте было глубоко и очень сильное течение», — рассказала американка. Семья попыталась достать телефон при помощи магнита, но их усилия были безуспешны.

Вскоре после того как Мизлаискис вернулась в Северную Каролину, Джесс разбился на квадроцикле. Последние фотографии, на которых семья была вместе, остались в памяти телефона на дне реки.

В июле женщина вновь приехала в Онтарио, чтобы отметить день рождения брата. Неожиданно ей в Facebook пришло сообщение от незнакомца. Он сказал, что нырял на водопадах вместе с братом и нашел ее телефон.

«Он думал, что я только что потеряла его, так как телефон в идеальном состоянии. Смартфон провел в воде год, и с ним ничего не случилось», — подчеркнула Мизлаискис. Женщина получила обратно свой телефон вместе с фотографиями.

Американку удивило, что ее гаджет нашелся ровно в тот момент, когда она оказалась в городе. «Я знаю, что это напоминание от Джесса о том, что он все еще здесь и посылает нам знаки. Он, в конце концов, и вытащил телефон из воды», — написала она.

Ранее сообщалось, что в бразильском муниципалитете Кабу-Фриу, штат Рио-де-Жанейро, iPhone 6s выпал из набравшего высоту самолета, пролетел около 600 метров и записал свой полет на видео. К удивлению владельца, телефон все еще работал и лежал посреди пляжа.

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