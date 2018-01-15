Рыбак утопил смартфон и случайно выловил его спустя два дня

Австралийский рыболов случайно поймал в море собственный смартфон, который потерял двумя днями ранее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Австралиец утопил телефон, когда ловил рыбу с лодки товарища. Он не хотел лишаться фотографий, которые хранились в памяти устройства, и попросил отправить на помощь водолаза. Над ним только посмеялись и посоветовали забыть о пропаже.

Через два дня мужчина снова отправился на рыбалку с товарищем. Удили в том же месте, где пропал смартфон. Когда рыболов наматывал леску на катушку, то почувствовал, что подцепил какой-то предмет. «Я думал, это водоросли, — говорит он. — Когда вытянул леску, не поверил глазам. На крючке висел мой телефон!»

После двух дней под водой устройство вышло из строя, однако карта памяти уцелела, и с нее удалось извлечь хранившиеся там фотографии.

В 2017 году сообщалось, что во Флориде на удочку рыболова клюнула пьяная девушка.

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