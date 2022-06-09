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В Ивано-Франковске запретили петь песни на русском

Городской совет Ивано-Франковска запретил публично исполнять песни на русском

Фото: Sergiy Karazy / Reuters

В Ивано-Франковске уличным музыкантам запретили публично петь песни на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра города Руслана Марцинкива.

По его словам, решение об этом принял местный городской совет. Депутаты приравняли исполнение русскоязычных композиций к разжиганию «межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти».

Следить за исполнением новой нормы будет муниципальная инспекция и полицейские.

Ранее стало известно о нападении на уличного музыканта в Ивано-Франковске за песни на русском. Прохожие попытались защитить артиста от агрессивного мужчины и попросили вызвать полицию. О возбуждении уголовного дела после инцидента не сообщалось.

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Алевтина Запольская
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