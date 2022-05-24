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На Украине избили музыканта за песни на русском языке

В Ивано-Франковске напали на музыканта за исполнение песен на русском языке

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

На Украине избили уличного музыканта за исполнение песен на русском языке. Об этом пишет «Страна.ua».

На музыканта напали в городе Иваново-Франковск на западе страны. На опубликованных кадрах видно, как прохожие пытаются защитить его и просят вызвать полицию. При этом отмечается, что подвергшийся нападению исполнитель — местный.

В апреле стало известно, что в Ивано-Франковске переименуют все улицы, названные в честь русских писателей и ученых. Такое решение принял местный горсовет, всего в списке оказалось более 20 улиц.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва потребует от Киева отменить законы, направленные против русского языка. По словам министра, при президенте Владимире Зеленском на Украине окончательно «добили» все возможности для русского языка с помощью законодательства.

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Варвара Кошечкина
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