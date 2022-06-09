В газовой оболочке Юпитера обнаружили необычный слой металлов

Astronomy & Astrophysics: на Юпитере обнаружили слой металлов с массой 11-30 планет Земля

Международная группа астрономов обнаружила, что газовая оболочка Юпитера не имеет однородного распределения. Так, во внутренней ее части, которая составляет 3-9 процентов от общей массы планеты, содержится больше металлов, чем во внешних слоях газового гиганта. Результаты, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics и кратко описанные в пресс-релизе на Phys.org, указывают на ключевую роль планетезималей в формировании Юпитера.

Исследователи построили ряд теоретических моделей, описывающих строение газовой оболочки Юпитера, при этом данные наблюдений, полученные зондом Juno, служили ограничением на возможные сценарии распределения металлов. В астрономии металлами называют элементы тяжелее водорода и гелия.

Оказалось, что по направлению к центру планеты содержание металлов резко увеличивается, достигая общей массы в 11-30 масс Земли. Газовый гигант, подобный Юпитеру, во время своего формирования может приобретать металлы двумя путями: аккрецией либо мелких фрагментов (на раннем этапе), либо более крупных тел — планетезималей, также называемых зародышами планет. В случае с Юпитером необычная концентрация металлов в газовой оболочке объясняется вторым сценарием, поскольку любая планета, становясь достаточно большой, начинает отталкивать мелкие объекты от себя.

По словам авторов работы, результаты моделирования показывают, что на Юпитере не происходит перемешивания материала между слоями газовой оболочки. Ранее считалось, что на газовой планете происходит конвекция как у кипящей в кастрюле воды.

