В Подмосковье начал дешеветь один тип недвижимости

«ИНКОМ-Недвижимость»: в Подмосковье начали дешеветь вторичные коттеджи

В Подмосковье впервые за девять месяцев начали дешеветь вторичные коттеджи. Динамика цен за месяц на этот тип жилья составила три процента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование аналитиков компании «ИНКОМ-Недвижимость».

Эксперты объяснили, что в предыдущий раз стоимость готового коттеджа снижалась в августе предыдущего года менее чем на один процент (0,4 процента). В данный момент средняя цена такого объекта недвижимости находится на уровне 32,35 миллиона рублей. За год она увеличилась на 1,7 процента. Что касается средней стоимости участка без подряда, то сегодня она достигла 1,54 миллиона рублей. За месяц цены поднялись незначительно — на 0,1 процента, а за год они подскочили на 33 процента.

По словам экспертов, сейчас на рынке представлено большое количество неликвидных домов, которые не соответствуют требованиям покупателей. Чтобы их продать, собственникам нужно снижать цены и делать скидки.

Ранее в июне на конференции «Малоэтажное жилье и ИЖС — новые вызовы и тренды» отметили рекордный рост цен и интерес россиян к загородным домам и земельным участкам в мае 2022 года. По данным ЦИАН, за год земельные участки подорожали в среднем на 26 процентов, до 4,9 миллиона рублей, а частные дома — на 7 процентов, до 17,7 миллиона рублей.