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В Уфе открылась выставка «Куклы мира»

В центральной библиотеке Уфы заработала выставка «Куклы мира»

Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе открылась выставка «Куклы мира» заслуженного работника культуры Башкирии Михаила Тимохина. Об этом сообщает «Башинформ».

Автор экспозиции — художник, преподаватель географии о образованию, педагог высшей категории подросткового клуба «Юность», ранее работал актером Башкирского государственного театра кукол. Тимохин посетил множество стран в течение восьми лет, собрав коллекцию кукол в национальных костюмах. Его коллекция насчитывает около 70 кукол из разных российских регионов, стран Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

Также на выставке представят экспонаты из коллекции фарфоровых кукол ручной работы от Deagostini в традиционных нарядах регионов России и стран СНГ.

Выставка проходит в Центральной городской библиотеке. Она проработает до 29 июля.

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Евгений Шульгин
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