Беременная модель OnlyFans стала третьей в отношениях женатых пар ради секса

Daily Mail: женщина из Мельбурна занялась сексом с женатыми, чтобы бороться с либидо

Беременная жительница Австралии призналась, что стала третьим человеком в отношениях женатых пар и занимается с ними сексом ради того, чтобы бороться со своим повышенным либидо. Историю австралийки публикует Daily Mail.

32-летняя Эмили Мэй из Мельбурна полиаморна и построила карьеру на OnlyFans, публикуя откровенный контент. Она утверждает, что зарабатывает около 300 тысяч австралийских долларов в год (около 13 миллионов рублей). Сексуальное желание женщины возросло во время второй беременности, поэтому она обращается к своим подписчикам, в том числе и к супружеским парам, чтобы заниматься сексом с ними. Модель рассказала, что во время первой беременности у нее также повышалось либидо.

Мэй признается, что сейчас из-за возросшего влечения ей необходимо испытывать оргазм пять раз в день, тогда как раньше хватало трех раз в неделю. Она рассказала, что после рождения первого ребенка ее либидо снизилось, но в этот раз она надеется сохранить его на таком же высоком уровне.

Ранее сообщалось, что женщина из Флориды решила подарить мужу секс втроем, чтобы отметить годовщину отношений. Однако ночь закончилась тем, что другая женщина забеременела.