В Дербенте благоустроят все исторические микрорайоны

Благоустройство дербентских магалов завершат в 2023 году

В Дербенте планируют завершить благоустройство всех исторических микрорайонов — магалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного архитектора города Ису Магомедова.

По его словам, закончить все работы должны в 2023 году. К настоящему времени специалисты уже завершили третий из пяти этапов благоустройства. К четвертому и пятому этапам приступят в 2022-м, пояснил Магомедов.

Он отметил, что главной сложностью при проведении работ стали узость и извилистость улиц магалов. «Узкая перекопанная улица нарушает транспортное сообщение часто, это во-первых. Во-вторых, сложности с сетями. Потому что, опять же, все плотно, сети прокладывались людьми самостоятельно, что-то нужно переподключать — это самое сложное», — пояснил архитектор.

В конце мая сообщалось, что в Дербенте в ближайшее время откроется самый большой фонтан в России. Уточнялось, что его площадь составит 5 тысяч квадратных метров, при этом он будет оснащен более чем 2 тысячами форсунок и почти 1500 прожекторов.