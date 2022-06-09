В ЛНР сообщили о 13 погибших при обстреле в Стаханове

Посол ЛНР в России Мирошник: 13 человек погибли в результате обстрела Стаханова

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что 13 человек погибли при обстреле города Стаханов. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Количество погибших в результате удара Украиной по мирному городу Стаханову выросло до 13 человек», — заявил Мирошник.

Ранее штаб теробороны ЛНР заявил, что в Стаханове обрушились два этажа жилого дома, мирные жители оказались под завалами.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и Донецкой народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.