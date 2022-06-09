Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР сообщили о 13 погибших при обстреле в Стаханове

Посол ЛНР в России Мирошник: 13 человек погибли в результате обстрела Стаханова

Фото: Александр Река / ТАСС

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что 13 человек погибли при обстреле города Стаханов. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Количество погибших в результате удара Украиной по мирному городу Стаханову выросло до 13 человек», — заявил Мирошник.

Ранее штаб теробороны ЛНР заявил, что в Стаханове обрушились два этажа жилого дома, мирные жители оказались под завалами.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и Донецкой народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Москве обнаружили бомбу возле станции метро «Парк Победы»
Бродячие собаки загрызли оленей, ламу и альпаку в российском зоопарке
МИД Британии осудил смертный приговор британским наемникам в ДНР
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов
Россиянам назвали стоимость полного ремонта с мебелью
Фрагмент сердца напечатали на 3D-принтере
Психолог перечислила правила настоящей дружбы
Зеленский ввел санкции против российских министров
Известный режиссер назвала главное отличие москвичей от жителей других городов
Стало известно о возможном закрытии сети «Карусель»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.