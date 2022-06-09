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Новая прическа Моргенштерна стала объектом насмешек в сети

Рэпер Моргенштерн распустил дреды и стал объектом насмешек в сети

Фото: @morgen_shtern

Новая прическа российского рэпера Алишера Моргенштерна стала объектом насмешек в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 24-летний музыкант предстал перед подписчиками с обновленной стрижкой. Известно, что ранее артист носил дреды длиной до плеч, однако сейчас исполнитель распустил пряди и укоротил волосы до линии бровей, разделив их при этом пробором посередине.

Поклонники отреагировали на новый имидж знаменитости и подняли его на смех. «Похож на доставщика пиццы», «Моргенштерн возвращается во времена грустной песни», «Джонни Депп после выигрыша в суде», «Когда попросила парикмахера подровнять кончики», «Морген вспомнил школьные времена», — высказывались фанаты в комментариях под постом, который набрал более 200 тысяч лайков.

В марте Моргенштерн показал новую татуировку на лице и испугал подписчиков своим посланием. На размещенном фото в соцсетях артист продемонстрировал под глазом надпись «смерть», которая выполнена тонкими красными линиями и отображается справа налево. Татуировка взволновала многих поклонников, которые решили, что музыкант переживает трудный период.

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Мария Винар
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