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Моргенштерн показал новое тату на лице и испугал подписчиков

Рэпер Моргенштерн показал новую татуировку на лице и напугал поклонников своим посланием

Фото: Globallookpress.com

Российский рэпер Алишер Моргенштерн показал новую татуировку на лице и испугал подписчиков своим посланием. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото музыкант продемонстрировал лицо крупным планом. При этом под глазом у него появилась надпись «смерть», которая выполнена тонкими красными линиями и отображается справа налево. «А в зеркале правильно читается», — подписал Моргенштерн.

Пост исполнителя за несколько часов набрал более 150 тысяч лайков. Татуировка напугала многих поклонников, которые решили, что музыкант переживает трудный период. «Депресняк?», «Это тату или бритвой прорезано?», «Никому не желаю такого периода в жизни, честно», «(...)Татуировка — это не шутки. Если уж набил, то несет она сильную энергию в твою жизнь. Любые рисунки или тату надо делать осознанно. Видимо, он этого желает. Это его воля! Ну что, процесс запущен...», «Что-то тебя не туда понесло, мужик...», «Никому не желаю быть в таком состоянии», — комментировали юзеры.

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Однако часть пользователей поддержали решение рэпера. «Главное, что Алишеру нравится. Это его жизнь, а остальное неважно», «А под другим глазом давай "жизнь"», «Нормально, а кому сейчас легко, вообще? Мне нравится, стильно», — указали они.

В феврале Моргенштерн показал новые фото после смены имиджа и удивил поклонников своим сходством с американским актером Джонни Деппом. На размещенных в сети кадрах 24-летний рэпер предстал с голым торсом в белых шортах и сандалиях модного дома Gucci на фоне желтого автомобиля Bentley. Моргенштерн позировал со щетиной на лице и новой прической — дредами. Его образ дополнили множество цепей на шее и серьги.

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Алина Гостева
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