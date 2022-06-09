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Мировые звезды снялись в откровенной рекламе люксового бренда

Модель Белла Хадид и актриса Хлоя Севиньи снялись в откровенной рекламе бренда Mugler

Кадр: Mugler / YouTube

Мировые звезды снялись в откровенной рекламе для люксового французского бренда Mugler. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Так, среди продемонстрировавших весенне-летнюю коллекцию марки оказались модели Белла Хадид, Эмбер Валлетта и Шалом Харлоу, а также американская актриса Хлоя Севиньи, рэперша Меган Ти Сталлион и дочь певицы Мадонны Лурдес Леон.

Знаменитости представили прозрачные асимметричные юбки, боди с затемненными вставками и корсетными лифами, а также изделия, составленные из оплетающих тело лент. Кроме того, в линейке фигурировали наряды с вырезами в различных частях. Участницы съемки в том числе позировали рядом с лимузином, сидя на капоте которого Валлетта и Харлоу изобразили поцелуй.

Тьерри Мюглер основал бренд Thierry Mugler в 1974 году. В своих работах он сочетал классику и современные тенденции. Несмотря на то что в 2002 году модельер покинул пост креативного директора, он продолжил шить одежду и устраивать показы. Мюглер скончался в январе 2022 года. На данный момент креативным директором марки является лондонский дизайнер с грузинскими корнями Кейси Кэдуолладер.

Ранее в июне американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась топлес для бренда одежды Karen Millen. Известно, что данная рекламная кампания под названием Icon посвящена знаменитым супермоделям, пик популярности которых пришелся на период с 1980-х по 2000-е годы. Отмечается, что она «отдает дань уважения нестареющим женщинам, которые остаются самими собой, независимо от возраста, параметров фигуры и стиля».

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Алина Гостева
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