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57-летняя модель снялась топлес для рекламы одежды

57-летняя модель Паулина Поризкова снялась топлес для рекламы бренда Karen Millen

Фото: @karen_millen

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась топлес для бренда одежды Karen Millen. Соответствующий материал и фото приводит издание Daily Mail.

Так, модель предстала в кадре в черных трусах. Ее образ дополняли серьги, массивная цепь на шее, браслеты золотого и черного цветов, а также распущенные волосы с наращенными прядями. При этом 57-летняя манекенщица прикрыла обнаженную грудь руками. Кроме того, в рамках фотосессии она примерила платье из сетки длины мини с глубоким декольте, синий наряд с пайетками и серебристый топ, открывающий спину.

Известно, что данная рекламная кампания под названием Icon посвящена знаменитым супермоделям, пик популярности которых пришелся на период с 1980-х по 2000-е годы. Отмечается, что она «отдает дань уважения нестареющим женщинам, которые остаются самими собой, независимо от возраста, параметров фигуры и стиля».

Ранее в июне Паулина Поризкова снялась топлес и показала недостаток своего тела. «Братья и сестры, обратите внимание на дряблость нижней части моего живота. Такое бывает, когда вы родили двоих детей. Я легко приняла этот недостаток», — высказалась Поризкова.

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Алина Гостева
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