Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

57-летняя модель снялась топлес и высказалась о недостатках своего тела

Модель Паулина Поризкова снялась топлес и показала дряблую кожу на животе

Фото: @adamkenworthy / @paulinaporizkov

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась топлес и показала недостаток своего тела. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке 57-летняя манекенщица позирует в кружевных трусах розового цвета, прикрыв рукой обнаженную грудь. Для фотосессии знаменитость также выбрала туфли на шпильке с тонкими завязками черного цвета. При этом видно, что ее волосы распущены.

В описании к посту Поризкова поделилась размышлениями насчет своей внешности. Звезда призналась, что сейчас она постоянно сравнивает себя с другими женщинами ее возраста. В связи с этим модель испытывает стыд по поводу того, что недостаточно хорошо выглядит. В то же время актриса заявила, что научилась сопереживать самой себе, поэтому легко принимает себя такую, какая она есть на самом деле. «Братья и сестры, обратите внимание на дряблость нижней части моего живота. Такое бывает, когда вы родили двоих детей. Я легко приняла этот недостаток», — высказалась Поризкова.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Взяли моду Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Взяли модуЖенщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
27 сентября 2019

Поклонники поддержали манекенщицу и принялись писать ей комплименты под публикацией, которая набрала более 58 тысяч лайков. «Я думаю, ты выглядишь великолепно», «Паулина, ты богиня! Спасибо тебе за то, что подарила женщинам старше 50 лет надежду и вдохновение для того, чтобы чувствовать себя по-прежнему прекрасно внутри и снаружи», «Мне сегодня 57! Это прекрасное чувство, которое я испытываю сейчас», «Выглядишь на все 30. Ты прекрасная женщина», «Я хочу выглядеть также, как и ты в 57», — комментировали они.

В январе Паулина Поризкова показала фото в нижнем белье и взволновала поклонников. На размещенном в сети модель запечатлена с распущенными волосами в черном кружевном комплекте белья и капроновых чулках того же цвета.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова
В России обвинили США в политизации «свободы совести»
57-летняя модель снялась топлес и высказалась о недостатках своего тела
Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин оценил взлом украинского стримингового сервиса
В Минстрое России отреагировали на взлом сайта
Московский парк рекомендовали взять за образец
Занятия спортом оказались способны усилить эффективность терапии от рака
Британские консерваторы приготовились высказать недоверие Джонсону
Сайт Минстроя России подвергся кибератаке
Россияне перечислили любимые в СССР мультфильмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.