57-летняя модель снялась топлес и высказалась о недостатках своего тела

Модель Паулина Поризкова снялась топлес и показала дряблую кожу на животе

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась топлес и показала недостаток своего тела. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке 57-летняя манекенщица позирует в кружевных трусах розового цвета, прикрыв рукой обнаженную грудь. Для фотосессии знаменитость также выбрала туфли на шпильке с тонкими завязками черного цвета. При этом видно, что ее волосы распущены.

В описании к посту Поризкова поделилась размышлениями насчет своей внешности. Звезда призналась, что сейчас она постоянно сравнивает себя с другими женщинами ее возраста. В связи с этим модель испытывает стыд по поводу того, что недостаточно хорошо выглядит. В то же время актриса заявила, что научилась сопереживать самой себе, поэтому легко принимает себя такую, какая она есть на самом деле. «Братья и сестры, обратите внимание на дряблость нижней части моего живота. Такое бывает, когда вы родили двоих детей. Я легко приняла этот недостаток», — высказалась Поризкова.

Поклонники поддержали манекенщицу и принялись писать ей комплименты под публикацией, которая набрала более 58 тысяч лайков. «Я думаю, ты выглядишь великолепно», «Паулина, ты богиня! Спасибо тебе за то, что подарила женщинам старше 50 лет надежду и вдохновение для того, чтобы чувствовать себя по-прежнему прекрасно внутри и снаружи», «Мне сегодня 57! Это прекрасное чувство, которое я испытываю сейчас», «Выглядишь на все 30. Ты прекрасная женщина», «Я хочу выглядеть также, как и ты в 57», — комментировали они.

В январе Паулина Поризкова показала фото в нижнем белье и взволновала поклонников. На размещенном в сети модель запечатлена с распущенными волосами в черном кружевном комплекте белья и капроновых чулках того же цвета.