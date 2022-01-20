56-летняя модель снялась в белье и взволновала фанатов

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в нижнем белье и взволновала поклонников. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 56-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черном кружевном комплекте белья и капроновых чулках того же цвета. Поризкова позирует, сидя на кровати в спальне. При этом на изображении видно, что на ее лицо не нанесен макияж. «Собираюсь», — подписала она пост, который набрал больше 57 тысяч лайков.

Фанаты оценили стройное телосложение манекенщицы в комментариях. «Ты горячее, чем кто-либо. Очень вдохновляет», «Потрясающая», «Так держать, Паулина!», «Вот это фигура!», «Паулина, ты словно неподвластный времени вампир», «Выглядишь восхитительно!» — писали они.

В августе пресс Поризковой удивил пользователей сети. Модель поделилась коротким роликом, на котором она двигается под музыку во время съемки в полуобнаженном виде. На ней — черные трусы и серый расстегнутый пиджак, который частично обнажает ее грудь. «Просто восхитительный пресс», — высказались комментаторы.

