Врач-диетолог назвал укрепляющий иммунитет напиток

Врач-диетолог Гинзбург назвал лимонад с малиной укрепляющим иммунитет напитком

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал лимонад с малиной напитком, укрепляющим иммунитет. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Диетолог рассказал, что лимонад из малины укрепляет иммунитет. «Единственный момент: тем, кто следит за весом, избыток сахара, в том числе меда, в пище нежелателен. Тогда можно видоизменить рецепт: добавить сукралозу или другой сахарозаменитель. А так — прекрасно будет освежать и и действительно укреплять иммунитет», — объяснил специалист.

Диетолог также добавил, что малина обладает выраженным противовоспалительным действием, а также является действенным жаропонижающим средством.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева дала россиянам несколько советов для поддержания иммунитета. Для этого врач рекомендовала здоровый сон, занятия спортом, а также употребление печени трески, которая содержит витамин Д.

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