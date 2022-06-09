Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врач-диетолог назвал укрепляющий иммунитет напиток

Врач-диетолог Гинзбург назвал лимонад с малиной укрепляющим иммунитет напитком

Фото: Naim Benjelloun / Pexels

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал лимонад с малиной напитком, укрепляющим иммунитет. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Диетолог рассказал, что лимонад из малины укрепляет иммунитет. «Единственный момент: тем, кто следит за весом, избыток сахара, в том числе меда, в пище нежелателен. Тогда можно видоизменить рецепт: добавить сукралозу или другой сахарозаменитель. А так — прекрасно будет освежать и и действительно укреплять иммунитет», — объяснил специалист.

Диетолог также добавил, что малина обладает выраженным противовоспалительным действием, а также является действенным жаропонижающим средством.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева дала россиянам несколько советов для поддержания иммунитета. Для этого врач рекомендовала здоровый сон, занятия спортом, а также употребление печени трески, которая содержит витамин Д.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам
Названы четыре эффективных способа избавиться от навязчивой мелодии в голове
Москвичам разонравилось элитное жилье
Делегация Украины при ЮНЕСКО назвала Россию угрозой для украинского борща
США признались в поддержке биологических лабораторий Украины
Премия «Грэмми» ввела новые номинации
Обувь в виде спущенных джинсов за 53 тысячи рублей высмеяли в сети
Врач-диетолог назвал укрепляющий иммунитет напиток
Европа отказалась реагировать на рекордную инфляцию
Минобороны России показало уничтожение украинской «Фурии»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.