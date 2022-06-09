В Казахстане заявили о неучастии Назарбаева в политике

В сенате Казахстана заявили, что не советуются с Назарбаевым

В сенате Казахстана заявили, что бывший президент Нурсултан Назарбаев не участвует в политике. Об этом сообщает Orda.

«Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня не вмешивается в политику. Конечно, при важных мероприятиях, таких как референдум, он обязательно участвует. Потому что он гражданин этой страны. Как политик, как первый президент он не участвует в политике Казахстана. Мы не советуемся с ним», — заявил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Ранее Назарбаев поддержал исключение из конституции упоминаний о нем.

В начале года в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста резкого цен на газомоторное топливо. Экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены с помощью армии. По официальным данным, погибли 230 человек. После этого Назарбаев потерял ряд постов.