Раскрыты новые устройства Samsung

Инсайдер Джон Проссер: Samsung представит Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 10 августа

Известный инсайдер Джон Проссер раскрыл дату анонса новых смартфонов и умных часов от Samsung. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.

По информации автора, корейская компания запланировала на август мероприятие. 10 августа Samsung представит две версии умных часов — Watch 5 с циферблатом диагональю 40 и 44 миллиметра и Watch 5 Pro, которые получат экран на 46 миллиметров.

Также в этот день IT-компания запланировала провести презентацию, на которой покажет серию складных устройств. По данным Проссера, Samsung представит смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. 10 августа компания раскроет цены на все девайсы и откроет предзаказ. Приобрести смартфоны и часы в магазинах можно будет с 26 августа.

Специалист не стал раскрывать характеристики гаджетов, но частично рассказал о дизайне продуктов. По информации Джона Проссера, смартфоны будут доступны в графитовом, пурпурном, розовом, бежевом и синем цветах. Смарт-часы появятся в черном, серебристом, золотом и голубом цветах.

В начале лета инсайдеры рассказали, что Samsung начала работу над складным смартфоном дешевле 1000 долларов. Доступный аппарат появится на рынке не раньше 2024 или 2025 года.