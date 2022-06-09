В Индии установили мировой рекорд по строительству дороги

NHAI установило мировой рекорд Гиннесса по строительству дороги

Национальное управление автомобильных дорог Индии (NHAI) установило мировой рекорд Гиннесса, построив самый длинный участок шоссе за несколько дней. Длина готового пути составила 75 километров, уточняет The Financial Express.

В реализации проекта участвовали 720 работников, включая независимых специалистов. Работы стартовали утром третьего июня и завершились вечером 7 июня — дорогу достроили за 105 часов и 33 минуты. Таким образом, NHAI побило предыдущий рекорд, установленный в Катаре, где в 2019 году построили шоссе длиной 25,2 километра за 10 дней.

Новая автомагистраль находится между городами Амравати и Аколой в штате Махараштра и является частью Национального шоссе 53. Она соединяет такие крупные города, такие как Калькутта, Райпур, Нагпур и Сурат.

Ранее в июне вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах правительства потратить на строительство дорог 13,2 триллиона рублей. В рамках пятилетней программы строительства рассчитывается построить около четырех тысяч километров автодорог. Хуснуллин отметил, что за указанное время 85 процентов российской дорожной сети приведут в порядок.