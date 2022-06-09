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В Индии установили мировой рекорд по строительству дороги

NHAI установило мировой рекорд Гиннесса по строительству дороги

Фото: Shashi Shekhar Kashyap / Thomson Reuters Foundation / Reuters

Национальное управление автомобильных дорог Индии (NHAI) установило мировой рекорд Гиннесса, построив самый длинный участок шоссе за несколько дней. Длина готового пути составила 75 километров, уточняет The Financial Express.

В реализации проекта участвовали 720 работников, включая независимых специалистов. Работы стартовали утром третьего июня и завершились вечером 7 июня — дорогу достроили за 105 часов и 33 минуты. Таким образом, NHAI побило предыдущий рекорд, установленный в Катаре, где в 2019 году построили шоссе длиной 25,2 километра за 10 дней.

Новая автомагистраль находится между городами Амравати и Аколой в штате Махараштра и является частью Национального шоссе 53. Она соединяет такие крупные города, такие как Калькутта, Райпур, Нагпур и Сурат.

Ранее в июне вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах правительства потратить на строительство дорог 13,2 триллиона рублей. В рамках пятилетней программы строительства рассчитывается построить около четырех тысяч километров автодорог. Хуснуллин отметил, что за указанное время 85 процентов российской дорожной сети приведут в порядок.

Александра Качан
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