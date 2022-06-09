Путин ответил на попытки Запада обвинить Россию в рекордной инфляции

Путин заявил, что Запад пытается «прикрыть одно место» и обвиняет Россию в инфляции

Президент Владимир Путин отметил, что на Западе Россию пытаются обвинить в рекордной инфляции, однако в действительности она тут «ни при чем». Об этом он заявил в ходе встречи с молодыми предпринимателями в Москве, трансляцию мероприятия ведет KP.RU на YouTube.

По его словам, западные страны пытаются в чем-либо ограничить Россию, однако в итоге ограничивают сами себя.

«Пытаются ограничить наши удобрения — цены поползли [вверх] у них прежде всего. Пытаются ограничить наши энергоносители — цены взлетели до небес просто. Там уже моим именем называют инфляцию. Но мы здесь совершенно ни при чем», — ответил Путин.

Российский лидер добавил, что рост цен в странах Запада — результат их собственных ошибок. «Они сами сделали эти ошибки. А теперь, пытаясь прикрыть одно место, все перекладывают на Россию, что она во всем виновата», — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию в США проклятием, отметив, что больше всего дорожает бензин и еда. При этом администрация американского лидера называет повышение цен «подорожанием Путина». Там утверждают, что инфляция стала последствием украинского кризиса, и отрицают инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.

Рекордный рост цен также наблюдается по всей Европе. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит подорожание энергоносителей.