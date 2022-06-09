Президент США Джо Байден назвал проклятием рекордную инфляцию в США

Президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию в США проклятием. Его слова в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела передает РИА Новости.

«Инфляция — это проклятье нашего существования», — заявил Байден, отметив, что больше всего дорожает бензин и еда. При этом администрация президента США называет повышение цен «подорожанием Путина». Там утверждают, что инфляция стала последствием украинского кризиса, и отрицают инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.

Киммел сказал, что инфляция «убивает» Байдена. «Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в США объясняется «непродуманными действиями» властей страны, а не военной операцией России. До этого Байден связал инфляцию с пандемией и лично Путиным, принявшим решение о военной операции на Украине.