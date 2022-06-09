Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден назвал рекордную инфляцию в США проклятием

Президент США Джо Байден назвал проклятием рекордную инфляцию в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию в США проклятием. Его слова в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела передает РИА Новости.

«Инфляция — это проклятье нашего существования», — заявил Байден, отметив, что больше всего дорожает бензин и еда. При этом администрация президента США называет повышение цен «подорожанием Путина». Там утверждают, что инфляция стала последствием украинского кризиса, и отрицают инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.

Киммел сказал, что инфляция «убивает» Байдена. «Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в США объясняется «непродуманными действиями» властей страны, а не военной операцией России. До этого Байден связал инфляцию с пандемией и лично Путиным, принявшим решение о военной операции на Украине.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Антонов заявил о нелегитимности принятых без России решений Арктического совета
Власти Херсона оценили время пребывания Крыма в составе Украины
Бывшая стюардесса раскрыла секрет комфортного путешествия с детьми
В Запорожье очередь за российским паспортом растянулась на месяц вперед
Девять российских регионов накроют мощные ливни
Блогерша раскрыла правильный способ окрашивания седых волос
Курение удвоило риск сердечной недостаточности
Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии
Определен размер зарплаты для аренды квартиры в Нью-Йорке
Россиянам раскрыли способы отучить ребенка ругаться матом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.