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Миронов рассказал подробности ДТП с курьером в центре Москвы

Миронов рассказал, что не вышел из машины во время ДТП, не желая авторитетом мешать ГИБДД
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что не вышел из своей служебной машины, когда та сбила курьера, чтобы авторитетом не помешать сотрудникам ГИБДД при оформлении ДТП. Подробности аварии он рассказал в эфире портала «Дума.ТВ».

По словам Миронова, он ехал на прямой эфир на Первый канал. «К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде с очень большой скоростью, выскочил из-за машин и был сбит водителем моей служебной машины. Водитель сразу же вышел, увидел, что курьер жив», — уточнил политик, добавив, что сказал немедленно вызывать скорую помощь и ГИБДД.

Он не объяснил, почему водитель автомобиля стал оперативно снимать с машины номера и мигалку.

Днем 8 июня автомобиль Genesis с номерами Государственной Думы сбил человека на улице Сретенка в центре Москвы. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», машина числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Позже в Управлении делами президента России подтвердили факт аварии с участием машины с мигалкой в центре столицы.

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Юлия Ямпольская
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