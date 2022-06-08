Лидер «Справедливой России — За правду» Миронов попал в ДТП с курьером в Москве

Машина с лидером «Справедливой России — За правду» сбила курьера в центре Москвы

Автомобиль Genesis с мигалкой и номерами, которые указывают на его использование Государственной Думой, сбил курьера на велосипеде на улице Сретенка в центре Москвы. Информация об этом появилась в среду, 8 июня, в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным канала, который ссылается на слова очевидцев, в момент аварии в салоне автомобиля находился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, который затем вышел из машины и покинул место происшествия пешком. Свидетели ДТП также отметили, что водитель скрутил номера и убрал мигалку.

В управделами президента подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля

В Управлении делами президента России подтвердили факт аварии с участием автомобиля с мигалкой в центре Москвы. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.

«Водитель вызвал скорую помощь, пешеход был отправлен в больницу с повреждением ноги», — подчеркнула она.

Собеседница агентства добавила, что водитель остался ждать ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия.

Позже Миронов подтвердил, что находился в машине в момент ДТП, но «работал с документами»

Глава СРЗП написал в своем Telegram-канале, что находился в автомобиле в момент аварии.

«Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — отметил он.

По словам Миронова, водитель сразу вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога, после чего депутат попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД.

«Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИББД», — отметил Миронов.

Момент ДТП попал на видео

Водитель автомобиля Genesis заявил, что велосипедист выехал прямо перед ним. Видео с его рассказом о моменте ДТП опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Едем-едем... Он на велосипеде ехал. Как летел, так и летел», — рассказал он.

На опубликованной каналом записи камеры наблюдения видно, как автомобиль с мигалкой сбивает на пешеходном переходе велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не сойдя с велосипеда. Согласно правилам дорожного движения, он должен делать это пешком, ведя велосипед рядом с собой.