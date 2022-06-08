Появились подробности о ДТП с курьером и машиной с мигалкой в Москве

В управделами президента подтвердили факт ДТП с курьером и машиной с мигалкой в Москве

В управделами президента России подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля с мигалкой в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

«Водитель вызвал скорую помощь, пешеход был отправлен в больницу с повреждением ноги», — подчеркнула Крылова.

В настоящее время водитель ждет оформления ГИБДД, уточнила она.

Ранее водитель автомобиля Genesis с мигалкой и номерами Госдумы, который сбил курьера в центре Москвы, рассказал, что велосипедист выехал прямо перед ним.

Днем 8 июня автомобиль Genesis с номерами Госдумы сбил человека на улице Сретенка в центре Москвы. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», машина числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.