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Сбивший курьера на автомобиле с мигалкой водитель рассказал о моменте ДТП

Водитель машины с номерами ГД заявил, что сбитый им велосипедист выехал перед автомобилем

Водитель автомобиля Genesis с мигалкой и номерами Госдумы, сбивший курьера в центре Москвы, заявил, что велосипедист выехал прямо перед ним. Видео с его рассказом о моменте ДТП опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Едем-едем... Он на велосипеде ехал. Как летел, так и летел», — рассказал он.

Днем 8 июня автомобиль Genesis с номерами Госдумы сбил человека на улице Сретенке в центре Москвы. По словам очевидцев, машина числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Ранее в Калужской области пьяный депутат Хвастовичского района наехал на 23-летнего пешехода. Машина чиновника вылетела на обочину, где в это время находился человек.

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