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Орбакайте рассказала о квартире в многоэтажке в США

Певица Орбакайте рассказала, что ее квартира в Майами находится в многоэтажке

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певица Кристина Орбакайте рассказала, что владеет в США квартирой, расположенной в многоэтажном доме. Она поделилась подробностями в разговоре с «Московским комсомольцем».

Жилье находится в хорошем районе Майами. Дизайном квартиры Орбакайте занималась вместе с семьей, они выполнили комнаты в минималистичном стиле. «Поэтому у нас просторно, пространство не нагружено, но при этом очень уютно», — отметила певица. Орбакайте рассказала, что, приезжая в Майами, она сталкивается с акклиматизацией и может спать несколько раз в день, а также пойти на пляж, почитать и позаниматься йогой.

Певица также содержит старую квартиру Аллы Пугачевой на Тверской улице. Внутри есть камин, который разжигают на Рождество. «Квартира живет, творчество витает. Мы очень ценим и любим эту квартиру», — рассказала артистка.

Ранее музыкант Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Внук певицы заявил, что не живет в подмосковном доме бабушки, однако ему известно, что она и ее супруг замок не продают.

Нина Ташевская
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